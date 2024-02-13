Kayseri'de fabrika işçisi toprağa verildi - Son Dakika
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Kayseri'de fabrika işçisi toprağa verildi

Kayseri\'de fabrika işçisi toprağa verildi

Kayseri'de paketleme makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika işçisi Osman Timurcuoğlu'nun cenazesi ailesi tarafından alınarak Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'ne getirildi. Cenaze namazına işçinin ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Timurcuoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Başakpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.

13.02.2024 14:57  Güncelleme: 14:58
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TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri'de paketleme makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika işçisi Osman Timurcuoğlu'nun otopsi işlemleri tamamlandı. Timurcuoğlu'nun cenazesi ailesi tarafından alınarak Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'ne getirildi. Cenaze namazına işçinin ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Timurcuoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Başakpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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