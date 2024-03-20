Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hükümlü pilot üsteğmen yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hükümlü pilot üsteğmen yakalandı

Kayseri\'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hükümlü pilot üsteğmen yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ihraç pilot üsteğmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ankara'da yargılandığı davada suçlu bulunan hükümlünün saklandığı adres tespit edildi ve Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

20.03.2024 15:35  Güncelleme: 15:37
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Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ihraç pilot üsteğmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'da yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

Kocasinan ilçesinde adrese düzenlenen operasyonda yakalanan ihraç pilot üsteğmenin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hükümlü pilot üsteğmen yakalandı - Son Dakika

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