Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'de hakkında 24 yıl 11 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 24 yıl 11 ay 24 gün hapis cezası bulunan V.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.