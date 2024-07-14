Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 10 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "evden hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan Y.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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