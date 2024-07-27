Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" ve "tutuklu ve hükümlünün kaçması" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.D'nin (36) yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.