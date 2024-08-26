Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan F.A.S'nin (19) yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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