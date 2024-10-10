Kayseri\'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak suçlarından hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari O.D'nin (32) bulunduğu yeri belirledi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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