Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

17 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Ö.S.Y. Kayseri'de yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

20.12.2024 00:47
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Kayseri'de hakkında 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S.Y'yi (32) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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