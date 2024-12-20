Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi (56) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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