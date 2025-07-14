Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında "hırsızlık" suçlarından 29 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "hırsızlık" suçlarından 29 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. (38) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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