Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.C'yi (32) yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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