Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

12.06.2026 18:35
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Silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de hakkında 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "silahlı yağma" suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'yi (39) yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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