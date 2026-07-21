Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, hakkında "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan A.S (52) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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