Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı
Ağırlaştırılmış müebbet cezası bulunan A.T. Kayseri'de yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan A.T'yi (39) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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