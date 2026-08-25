Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı
Hakkında 33 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.I., Kayseri'de yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri'de hakkında 33 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçlarından 33 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.I'yı (36) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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