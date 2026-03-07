Kayseri'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri ile Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda hakkında "5411 sayılı bankacılık kanununa aykırılık" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 551 bin 510 lira adli para cezası bulunan A.E. (38) ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (27) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.