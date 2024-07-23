Kayseri'de Firari İki Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de, haklarında 10 yıl ile 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari iki hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticaret yapmak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. ile 4 yıl 8 ay hapis cezası olan S.C. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.