Kayseri\'de hafif ticari araç ile otomobil çarpışması: 3 kişi yaralandı

Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Ş.T'nin kullandığı 34 KJT 570 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'nda M.D idaresindeki 38 AAP 664 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki T.D. ve A.D. ile otomobilde bulunan S.R. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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