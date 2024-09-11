Kayseri\'de Kaza: Genç Hayatını Kaybetti

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KAYSERİ'de yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Resul Ahmet Yılmaz (16), hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 BDH 092 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Resul Ahmet Yılmaz'a çarptı. Sürücü aracını bırakıp kaçarken, ihbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Resul Ahmet Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın sürücüsünün, Resul Ahmet Yılmaz'a çarptıktan sonra aracından inip kaza yerinden kaçtığı görüldü.

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,