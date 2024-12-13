Kayseri'de Halk Otobüsünde Hırsızlık - Son Dakika
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Kayseri'de Halk Otobüsünde Hırsızlık

Melikgazi'de halk otobüsünde hırsızlık yapan T.B. gözaltına alındı, çalınan eşyalar sahibine verildi.

13.12.2024 01:16
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halk otobüsünde hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir halk otobüsünden yapılan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler güvenlik kamerası incelemesinde hırsızlığı gerçekleştiren kişinin T.B. (36) olduğunu tespit etti.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Hırsızlık anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Halk Otobüsünde Hırsızlık - Son Dakika

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