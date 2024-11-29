Kayseri'de Hayvanat Bahçesi Kışa Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Hayvanat Bahçesi Kışa Hazır

Kayseri\'de Hayvanat Bahçesi Kışa Hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarındaki hayvanat bahçesinde kış hazırlıklarını tamamladı.

29.11.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarındaki hayvanat bahçesinde kış hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 150 tür ve 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde kış şartları için tüm tedbirler alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner hekim Furkan Güney, kış ayları gelmeden hayvan barınaklarındaki ısıtma sistemlerinin teknik ekip tarafından kontrol edilerek, bakımının yapıldığını ifade etti.

Özellikle tropikal, sıcak iklim hayvanlarının bu konuda daha hassas olduğuna dikkati çeken Güney, "Bunları muhafaza ediyoruz. Ortamlarını ısıtarak optimal, hayvanların yaşam şartlarına en uygun sıcaklığa getirerek bu şekilde korumaya alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçesi sakinlerine vitamin ve mineral yönünden zengin yemlerin de sunulduğunu vurgulayan Güney, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra hayvanlarımızın enerji yönünden zengin, vitamin mineral yönünden besleyici gıda takviyeleri, hayvanların kışı rahat ve hastalanmadan geçirebilmeleri için bağışıklığını güçlendirici desteklerimiz de oluyor. Bu şekilde hayvanlarımızın kış şartlarını en ferah şekilde, rahat ve sağlıklı şekilde geçirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Güney, barınak şartları, yemlerdeki değişiklikler ve hayvanlar için mevsimsel olarak ne gerekiyorsa gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Yerel Yönetim, kayseri, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Hayvanat Bahçesi Kışa Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:26 Halep savaşında ölü sayısı 100’ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı Halep savaşında ölü sayısı 100'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:21 Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
16:04 Arda Turan’ın yeni takımını duyurdular Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
16:00 Yenidoğan davasında 9. gün: ’10 bin liraya bebek sevkini hastane yönetimi istedi’ Yenidoğan davasında 9. gün: '10 bin liraya bebek sevkini hastane yönetimi istedi'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:43:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Hayvanat Bahçesi Kışa Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.