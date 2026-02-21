KAYSERİ'de hayvansal yan ürünler tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi'ndeki hayvansal yan ürünleri tesisinde meydana geldi. Tesisten yükselen alevleri far eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Hayvansal Tesisinde Yangın - Son Dakika
