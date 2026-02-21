Kayseri'de Hayvansal Tesisinde Yangın - Son Dakika
Kayseri'de Hayvansal Tesisinde Yangın

Kayseri\'de Hayvansal Tesisinde Yangın
21.02.2026 00:49
Kayseri'deki hayvansal yan ürünler tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KAYSERİ'de hayvansal yan ürünler tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi'ndeki hayvansal yan ürünleri tesisinde meydana geldi. Tesisten yükselen alevleri far eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kayseri'de Hayvansal Tesisinde Yangın

Kayseri'de Hayvansal Tesisinde Yangın
