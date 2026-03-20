Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş araziye konulan hurdalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşil Mahallesi Eriş Sokak'ta boş arazide bulunan hurdalar bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını ekipler yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına aldı.
Yangının çıkış nedeni araştılıyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Hurdalarda Yangın Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?