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Kayseri'de av tüfeğiyle ateş açan şüpheli, husumetlisini ve 15 yaşındaki çocuğu yaraladı - Son Dakika
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Kayseri'de av tüfeğiyle ateş açan şüpheli, husumetlisini ve 15 yaşındaki çocuğu yaraladı

Melikgazi İlçesi Tacettin Veli İnönü Bulvarı'nda bir şüpheli, yolda gördüğü husumetlisine av tüfeğiyle ateş açarak onu yaraladı. Saldırı sırasında kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki bir çocuk da ayağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri\'de av tüfeğiyle ateş açan şüpheli, husumetlisini ve 15 yaşındaki çocuğu yaraladı
15.01.2024 - 20:17,  Güncelleme: 20:18
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Kayseri'de yolda gördüğü husumetlisine av tüfeğiyle ateş eden şüpheli, husumetlisiyle birlikte kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki çocuğu da yaraladı.

Melikgazi İlçesi Tacettin Veli İnönü Bulvarı üzerinde, kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, yolda gördüğü husumetlisi S.K'ye (26) tüfekle ateş açtı.

Saldırıda S.K. yaralanırken olay sırasında annesi ve 3 yaşındaki kız kardeşiyle kaldırımda yürüyen M.S.C'nin de (15) ayağına saçma isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

S.K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, M.S.C. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis saldırının ardından otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Erciyes, Kayseri, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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