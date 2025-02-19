Kayseri'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda haklarında "kasten yaralama ve suç eşyasının satın alınması" suçundan 22 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. ile "kasten yaralama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Y.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.