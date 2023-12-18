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Kayseri'de inşaat işçisi düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartman inşaatında çalışan H.D. (52), 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kayseri\'de inşaat işçisi düşerek hayatını kaybetti
18.12.2023 - 13:19,
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Yeşilyurt Mahallesi 2775. Sokak'ta yapımı süren bir apartmanın inşaatında çalışan H.D. (52) henüz belirlenemeyen nedenle 9'uncu kattan zemine düştü.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, H.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İnşaat işçisinin cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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