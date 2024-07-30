Kayseri'nin Talas ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dün, Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta çalıştığı 15 katlı bina inşaatının 2. katından düşerek yaralanan S.C. (17), tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İşçinin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de inşaattan düşerek yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?