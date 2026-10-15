Kayseri'de iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerince 30 dakikada söndürüldü

KAYSERİ'de bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan iş yerinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. İş yerinde hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,