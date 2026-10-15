Kayseri'de iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerince 30 dakikada söndürüldü

Kayseri'de iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerince 30 dakikada söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Sivas Bulvarı üzerinde bulunan iş yerinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı, soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ'de bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan iş yerinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. İş yerinde hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,
Kaynak: DHA
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