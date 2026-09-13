Kayseri'de iş yerinden para ve süs eşyası çalan 3 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de bir iş yerinden kutu içerisinde bulunan para ile balon ve süs eşyalarını çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili bir sosyal medya platformunda yer alan paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, karton kutu içerisindeki bir miktar para ile balon ve süs eşyalarını çalan zanlıların O.T.T. (46), A.R. (57) ve adli süreçteki??????? çocuk A.S.Ç. (16) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen para ve malzemeler ise sahibine teslim edildi.