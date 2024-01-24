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Kayseri'de İşsiz Vatandaşların Banka Hesapları ve Telefon Hatları Yasa Dışı Bahislerde Kullanılarak 223 Milyon Lira Haksız Kazanç Sağlandı - Son Dakika
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Kayseri'de İşsiz Vatandaşların Banka Hesapları ve Telefon Hatları Yasa Dışı Bahislerde Kullanılarak 223 Milyon Lira Haksız Kazanç Sağlandı

Kayseri'de işsiz vatandaşlara para karşılığı açtırılan banka hesapları ve telefon hatları, yasa dışı bahislerde kullanılarak 223 milyon lira haksız kazanç sağlandığı iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, teknik takipli çalışmalar sonucunda bu suç örgütünü tespit etti ve operasyon düzenledi. Operasyonda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, banka kartı, kredi kartı, sim kart, ruhsatsız av tüfeği ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kayseri\'de İşsiz Vatandaşların Banka Hesapları ve Telefon Hatları Yasa Dışı Bahislerde Kullanılarak 223 Milyon Lira Haksız Kazanç Sağlandı
24.01.2024 - 16:25,  Güncelleme: 16:29
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Kayseri'de işsiz vatandaşlara para karşılığı açtırdıkları banka hesaplarını ve telefon hatlarını yasa dışı bahislerde kullanarak 223 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, belirli bir ücret karşılığı anlaştıkları işsiz vatandaşlara banka hesabı açtırıp, telefon hattı çıkarttırarak bunları yasa dışı bahislerde kullandıkları ileri sürülen şüphelileri tespit etti.

Polis, yaklaşık 5 ay süren teknik takipli çalışmalarda, son 9 ayda yaklaşık 223 milyon lira haksız kazanç sağlandığını belirledi.

Ekiplerin düzenlendiği eş zamanlı operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, banka kartı, kredi kartı, sim kart, ruhsatsız av tüfeği ve bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kayseri'de İşsiz Vatandaşların Banka Hesapları ve Telefon Hatları Yasa Dışı Bahislerde Kullanılarak 223 Milyon Lira Haksız Kazanç Sağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de İşsiz Vatandaşların Banka Hesapları ve Telefon Hatları Yasa Dışı Bahislerde Kullanılarak 223 Milyon Lira Haksız Kazanç Sağlandı - Son Dakika
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