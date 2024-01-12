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Kayseri'de İYİ Parti'nin belediye başkan adayları şehitliği ziyaret etti

İYİ Parti Kayseri Teşkilatı üyeleri, belediye başkan adaylarıyla birlikte Kartal Şehitliğini ziyaret etti. Milletvekili Dursun Ataş, seçim çalışmalarına şehitleri ziyaret ederek başladıklarını belirtti ve iyi belediyecilikle Kayseri'yi buluşturacaklarını söyledi.

Kayseri\'de İYİ Parti\'nin belediye başkan adayları şehitliği ziyaret etti
12.01.2024 - 14:24,
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İYİ Parti Kayseri Teşkilatı üyeleri, belediye başkan adaylarıyla Kartal Şehitliğini ziyaret etti.

Ziyarete, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, il ve ilçe teşkilat üyeleri ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel ve diğer ilçe belediye başkan adayları katıldı.

Milletvekili Ataş, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarına, toprakları vatan kılan şehitleri ziyaret ederek başladıklarını söyledi.

Ataş, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.

Belediye başkan adaylarını kamuoyunun isteklerini dikkate alarak belirlediklerini anlatan Ataş, "İnşallah İYİ Parti olarak iyi belediyecilikle Kayseri'yi buluşturacağız." dedi.

Kaynak: AA
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