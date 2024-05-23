Kayseri'de Jandarma Operasyonunda 12 Bin 840 Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Jandarma Operasyonunda 12 Bin 840 Dolu Makaron Ele Geçirildi

Kayseri\'de Jandarma Operasyonunda 12 Bin 840 Dolu Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda, Melikgazi ilçesinde bir adrese düzenlenen baskında 12 bin 840 içi tütün doldurulmuş makaron, elektronik sigara basma makinesi, elektronik sigaralar ve kaçak sigaralar ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

23.05.2024 19:33
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Kayseri'de jandarma ekiplerince 12 bin 840 dolu makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekiplerince sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Jandarma köpeği eşliğinde yapılan aramada elektronik sigara basma makinesi, 12 bin 840 içi tütün doldurulmuş makaron, 70 elektronik sigara, 134 elektronik sigara kiti ve 609 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda K.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Jandarma Operasyonunda 12 Bin 840 Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Jandarma Operasyonunda 12 Bin 840 Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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