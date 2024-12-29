Kayseri\'de Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu

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KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, 7 milyon 650 bin kaçak makaron ve 900 kilo tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak makaron ve tütün ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda N.C. (32) yakalandı. Yapılan aramalarda 7 milyon 650 bin makaron ve 900 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan N.C., polis merkezine götürüldü.