Kayseri'de Kaçak Sigara Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Kaçak Sigara Yakalandı

Kayseri'de durdurulan tırda 1100 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

09.04.2025 01:16
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Kayseri'de aracında kaçak sigara taşıdığı tespit edilen bir sürücü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü sırasında durdurdukları bir tırda arama yaptı.

Tütün tespit köpeğinin de katıldığı çalışmalarda, tırın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 1100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Malatya, kayseri, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kaçak Sigara Yakalandı - Son Dakika

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