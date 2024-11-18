Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonları: 15 Gözaltı

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Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada 11 olayla ilgili operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 15 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 428 bin 620 makaron ve 911 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.