Kayseri\'de Kaçakçılık Operasyonu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 220 bin makaron ve 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.