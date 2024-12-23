Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı

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Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli ile aranan 18 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 298 bin 200 makaron, 1090 paket kaçak sigara, 120 kilogram kaçak tütün ve 2 tabanca ele geçirildi.