Kayseri\'de Kadın Cinayeti: Eşini Vurup Kaçtı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, bir kişi tartıştığı karısını silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Akin Mahallesi'nde evlerinde H.A.S. ile eşi Gamze S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A.S, eşine silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Gamze S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarmanın kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.