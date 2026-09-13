Kayseri'de kadın muhtar 7 yılda 5 bin çocuğu ücretsiz tıraş etti - Son Dakika
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Kayseri'de kadın muhtar 7 yılda 5 bin çocuğu ücretsiz tıraş etti

Kayseri\'de kadın muhtar 7 yılda 5 bin çocuğu ücretsiz tıraş etti
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 70 bin nüfuslu Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin muhtarı, okul öncesi öğrencilerin saç kesimini ücretsiz yapıyor. 7 yıldır süren uygulamayla bugüne kadar 5 bin çocuk ücretsiz tıraş edildi.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 70 bin nüfuslu Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin daha önce kuaför olan muhtarı Gonca Kaan (44), dar gelirli ailelerin eğitim bütçesine katkı sağlamak amacıyla öğrencilerin okul öncesi saç kesimi ve tıraşını ücretsiz yaptı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2019 yılından beri muhtarlık yapan evli ve 3 çocuk annesi Gonca Kaan, 7 yıldır dar gelirli ailelerin eğitim bütçesine katkı sağlamak amacıyla öğrencilerin okul öncesi saç kesimi ve tıraşını ücretsiz yapıyor. Kaan, bugüne kadar geçen 7 yıllık süreçte 5 bin çocuğun ücretsiz tıraşını yaptı.

7 yıl önce başlattığı projeyi geleneksel hale getirdiğini söyleyen muhtar Gonca Kaan, "Muhtar olmadan önce kadın kuaförüydüm. Muhtar olduktan sonra ne yapabilirim diye düşündüm. 7 yıl önce ücretsiz tıraş uygulamasını başlattım. Okul açılmadan önce durumu olmayan kız-erkek öğrencileri ücretsiz tıraş ediyorum. Geleneksel hale getirdik. Bunu yıl içerisine de yayıyorum. Esnafımız da destek oluyor ve çocuklar ile aileleri mutlu oluyor. Aile ekonomisine bu şekilde destek oluyoruz. Cuma günü başladık. 3 gün boyunca ücretsiz tıraş yaptık. Esnaf ağabeyimizden ricacı olduk. Sağ olsun o da işletmesini bize açarak destek oldu. Bu proje ile 7 yılda yaklaşık 5 bin çocuğa ücretsiz tıraş imkanı sunduk. Mesleğim gereği elimden geldiğince her yıl yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu projeyi ömrüm yettiği sürece devam ettireceğim" dedi.

'ONLARIN MUTLULUĞU BENİ DE MUTLU EDİYOR'

Ailelerden aldığı tepkilere de değinen Kaan, "Bunu yıl boyuna da yayıyoruz. İhtiyaç duyanlara yıl boyunca da bu hizmeti ücretsiz veriyoruz. Kırtasiye malzemesi, okul formalarını alamayan öğrencilerimiz oluyor. Onlara da yardımcı oluyorum. Bugüne kadar 50 öğrencimizin okul formalarını, 60 öğrencimizin de kırtasiye malzemelerini ücretsiz temin ettik. Bazı ailelerden 2-3 çocuk aynı anda okula gittiği için ben de daha önce bu mesleği yapıp maliyetleri bildiği için aile bütçesine baya yük getirebiliyor. Ailelerden çok güzel tepkiler alıyorum. Onların mutluluğu da beni mutlu ediyor. Her yıl bu projemize katılım sayısında da artış oluyor" şeklinde konuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Mahallede berberlik yapan Erol Bağırıcı, "Muhtarımıza biz bu işe başladığından bu yana destek oluyoruz. Elimizden ne gelirse yapıyoruz. Çocukların bu mutluluğuna ortak olmak, bu projede olmak bizi çok mutlu ediyor. Çok güzel bir duygu. Çocuklar seviniyor. Öğretmenler seviniyor. Herkes çok mutlu oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

'AİLE BÜTÇEMİZE KATKI SAĞLIYOR'

Ücretsiz saç kesiminden faydalanan 7'nci sınıf öğrencisi Havva Nur Yerlikaya ise, "Ücretsiz kuaför hizmeti aile bütçemize katkı sağlıyor. Muhtarımıza bu yüzden teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Maddi durumu olmayanlarda bu imkandan faydalanabiliyor. Muhtarımızın bu tarz sosyal sorumluluk projeleri çok güzel oluyor. 7 yıldır bu hizmet veriliyormuş. Bu mahalleye taşındıktan sonra ben de faydalanmaya başladım. Çok memnunum. Bu proje ile ilgili maddi durumu olmayan arkadaşlarıma da bilgiler veriyorum. Haberi olmayanları da bu imkandan faydalanmasını sağlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de kadın muhtar 7 yılda 5 bin çocuğu ücretsiz tıraş etti - Son Dakika

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