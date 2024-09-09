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Kadın Platformu'ndan Narin Güran Protesi

Kadın Platformu\'ndan Narin Güran Protesi

Kayseri'de kadın platformu üyeleri, Diyarbakır'da dün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti. Kentte faaliyet gösteren kadın dernekleri, sivil toplum örgütü temsilcilerinin aralarında bulunduğu grup, Narin Güran için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde 'Narin için adalet', 'üzgünüz öfkeliyiz' yazılı pankartlar taşıyan grup üyeleri, 'Narin'in hesabını soracağız', 'Narin için adalet', 'Narin için susmuyoruz' şeklinde sloganlar attı.

09.09.2024 19:16
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Kayseri'de kadın platformu üyeleri, Diyarbakır'da dün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti.

Kentte faaliyet gösteren kadın dernekleri, sivil toplum örgütü temsilcilerinin aralarında bulunduğu grup, Narin Güran için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde "Narin için adalet", "üzgünüz öfkeliyiz" yazılı pankartlar taşıyan grup üyeleri, "Narin'in hesabını soracağız", "Narin için adalet", "Narin için susmuyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Kayseri Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Eylem Sarıoğlu, Narin'in yaşadıklarını başka çocuklar da yaşamasın diye Narin'in katillerinin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması ve tüm sorumluların en ağır cezayı alması gerektiğini belirten Sarıoğlu, şunları kaydetti:

"19 günlük kayıp sürecinde ve öncesinde başına neler geldiğinin bütün yönleriyle açığa çıkarılması gerekmektedir. Narin'in ölümüne neden olan akrabaları başta olmak üzere sonrasında katillere yardım eden, koruyan, olayın açığa çıkmasını engelleyen kim varsa hepsinin yargılanması ve varsa siyasi bağlantılarının açığa çıkarılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Çocuklara yönelik suçlar konusunda daha etkin soruşturma yapılmalı, caydırıcı, önleyici cezalar verilmelidir. Bizler biliyoruz ki milyonların yüreği aynı şekilde yanıyor. Narin'in öldürülmesinde tüm sorumlularının ortaya çıkarılması, cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. Çocuklarımız ve geleceğimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz. "

Kaynak: AA

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