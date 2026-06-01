Kayseri'de Kanala Düşen Araçta Sürücü Yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
N.İ.K. (24) yönetimindeki 16 JF 010 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sami İpek Caddesi'nde sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Araç, çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
