Kayseri'de Kar Kuyusu Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de Kar Kuyusu Geleneği

29.07.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar ilçesinde yazın serinlemek için kışın doldurulan kar kuyuları kullanılıyor.

Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Hacılar ilçesinde, yaz aylarının kavurucu sıcaklarından bunalan vatandaşlar, kışın kuyulara doldurdukları karı sıcak havalarda tüketerek ferahlıyor.

Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan "kar kuyusu" geleneğini sürdüren ilçe sakinleri, kışın doldurdukları karları kavurucu sıcaklarda iple bağladıkları kovalardan çekerek çıkarıyor.

İlçe sakinleri, kuyudan çıkardıkları karları hem yiyor hem de buz gibi suyunu içip serinliyor.

Su kuyusu olmayan vatandaşlar, hastasına, düğün, nişan veya cenazesine gelen misafirlerine kar suyu ikram etmek için bu geleneği sürdüren komşularının kapısını çalıyor.

İlçe sakinlerinden Mahmut Gengeç, AA muhabirine, atalarının "su kuyusu" geleneğine sahip çıktıklarını söyledi.

Atalarının geleneğini yaşatıp, yaz aylarında serinleme imkanı bulduklarını belirten Gengeç, "Hacılar'da 1500-2000 su kuyusu var ama belki 100'ü faaliyette. Kış gelmeden kuyuları güzelce temizleyip, yıkarız. Daha sonra temiz yerlerden çuvallarla getirdiğimiz karlarla bu kuyuları doldururuz. Buraya yağmadıysa ya da az yağdıysa Erciyes'ten getiririz. Bu kuyuları yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Gengeç, yaklaşık 150 ton kar alan kuyuyu, akrabalarıyla imece usulü doldurduklarını dile getirdi.

Misafirlerine kuyudan kar çıkarıp ikram ettiklerini anlatan Gengeç, şunları kaydetti:

"Bununla serinliyoruz, ayran yapıp içiyoruz, pekmezle karıştırıp yiyoruz, suyunu tüketiyoruz. Bizim için çok sıhhatli, çok temiz. Farklı şehirlerden isteyen de oluyor, onlara ikram edince seviniyoruz. Biz kar suyuyla ferahlıyoruz, serinliyoruz. Çeşme suyu içmiyoruz. Şu anda havalar 38-40 derece ama biz bununla serinliyoruz. Sıcaklar bize etki etmiyor çünkü elimizde kar var."

Gengeç, kuyuyu yaptıran dedesi Mahmut Fırtına'ya da rahmet diledi.

"Sıcaklarda ilaç gibi oluyor"

Ahmet Baktır da sıcak havalarda kar suyu ile ferahladıklarını ifade etti.

Sıcağın etkisini ve yorgunluğunu kar suyu ile attıklarını anlatan Baktır, "Ekin tarlalarında çok kar yerdik ve bu çok hoşumuza giderdi. Hakikaten dünyayı bulmuş gibi olurduk. Ramazan yaz aylarına denk geldiği zaman iftar sofralarında bulunurdu. Şimdi de temmuz ayı geldi ve bu sıcaklarda ilaç gibi geliyor. Bu soğuk suyu, karı bulduğumuz zaman hakikaten şükrediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hava Durumu, Hacılar, kayseri, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kar Kuyusu Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
İstasyon asıl şimdi yandı Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış İstasyon asıl şimdi yandı! Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı İşte ifadesi Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı! İşte ifadesi
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
Bir orman yangını da İzmir’de Bornova’da başladı, Buca’ya sıçradı Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başladı, Buca'ya sıçradı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti

10:56
Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım
Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım
10:26
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ’’meczup’’ imajı çiziyor
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ''meczup'' imajı çiziyor
10:15
Tarihinin en büyük Gürsu yangınından yürek burkan bu manzaralar kaldı
Tarihinin en büyük Gürsu yangınından yürek burkan bu manzaralar kaldı
07:41
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
16:11
10 numarayı Orkun’a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
16:09
Trump: Putin’e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
Trump: Putin'e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
16:08
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
16:04
Fildişi Sahili’nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı
Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı
16:01
Sivas’ta kene bir can daha aldı
Sivas'ta kene bir can daha aldı
15:32
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
15:29
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
15:08
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte’un sempatik tepkisi finale damga vurdu
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 11:28:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kar Kuyusu Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.