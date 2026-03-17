Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için sözleşme imzalandı
Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için sözleşme imzalandı

17.03.2026 14:40
Kayseri'de, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için sözleşme imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Yafa Mühendislik Müşavirlik ve İnşaat San. Tic. AŞ arasında yapım işi sözleşmesi, düzenlenen protokol töreniyle imza altına alındı.

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Yafa Mühendislik Müşavirlik ve İnşaat Yetkilisi Kayserşah Erdem ile firma temsilcileri katıldı.

Projenin hazırlık sürecinin aylar öncesine dayandığını belirten Büyükkılıç, 8 ay öncesinde gerek deplase çalışmalarının gerekse alternatif yol hazırlıklarının yapıldığını, ekipmanların geldiğini, çalışmaların başladığını, bayramın ardından yolun tamamen trafiğe kapatılacağını, mücbir sebep olmazsa firmanın yıl sonunda işi teslim edeceğini belirtti.

Projenin yıl sonunda büyük ölçüde tamamlanacağını ifade eden Büyükkılıç, küçük çaplı çevre düzenlemelerinin devam edebileceğini kaydetti.

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere projede emeği ve desteği olanlara teşekkür etti.

Kayserşah Erdem de Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ne Büyükşehrin verdiği önemin farkında olduklarını, buna göre çalışmalara hızla başladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç ve yüklenici firma yetkilisi Erdem tarafından sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar
AB, Buça’daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı AB, Buça'daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
15:23
Barış Alper yuvadan uçuyor Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
14:35
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
13:29
İşte Tanju Özcan’a yasak aşk dosyasından istenen ceza
İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza
