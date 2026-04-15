Kayseri'de Kavga: 4 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Kavga: 4 Yaralı

15.04.2026 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de iki grup arasındaki tartışma av tüfeği ve bıçakla kavgaya dönüştü; 4 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de iki grup arasında 'laf atma' meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen av tüfeği, bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında iddiaya göre 'laf atma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tüfek, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer Faruk D. ile Mustafa E. av tüfeğiyle vurularak, Şükrü G. bıçaklanarak, Dursun G. ise sopayla darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Kavga, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 09:35:36. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.