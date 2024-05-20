Kayseri\'de Kavşaklara Estetik ve Yeşil Dokunuş

Güncel

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ilçedeki kavşakların daha estetik ve yeşil görünüme kavuşması amacıyla peyzaj düzenleme çalışmaları yürütüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent genelindeki bazı kavşaklara led ışıklar, renkli taşlar ve çeşitli süs bitkileri konuluyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisindeki dönel kavşaklarda peyzaj tasarımları yaptıklarını belirtti.

Peyzaj çalışmaları kapsamında su tasarrufuna dikkat ettiklerini ifade eden Palancıoğlu, "Çalışmalarda bitkilerimizi damla sulama yöntemiyle sulayıp, su israfının önüne geçiyoruz. Mevsimlik çiçek dikilen alanlarımızı azaltıp, uzun yıllar kalıcı bitkiler ekiyoruz. Tasarımlarda ağırlıklı olarak taflan, şimşir, berberis, lavanta, ateş dikeni, phormium, bodur ardıç ve alev çalısı gibi çok sayıda bitki kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.