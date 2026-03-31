Kayseri'de Kaza: 5 Yaralı, 1'i Ağır - Son Dakika
Kayseri'de Kaza: 5 Yaralı, 1'i Ağır

31.03.2026 01:45
Melikgazi'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 38 ALT 277 plakalı otomobil ile 38 SZ 903 plakalı otomobil cadde üzerindeki Güneş Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisi ile savrulan ve bir binanın bahçe duvarını yıkan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye yardımıyla çıkardı. Otomobilde sıkışan ve hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer 4 yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

