Kayseri\'de Kaza: İki Ölü

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde otomobilin çarptığı Yaşar Kolsuz (50) ve Üzeyir Karakoç (80), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Felahiye ilçesi Kuruhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Y. yönetimindeki 38 GF 366 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bekleyen Yaşar Kolsuz ve Üzeyir Karakoç'a çarptı. Yaşar Kolsuz olay yerinde hayatını kaybederken, Üzeyir Karakoç ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan Karakoç'u, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Karakoç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan araç sürücüsü Osman Y., yakalanıp gözaltına alındı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Yaşar Kolsuz'un, yaklaşık 15 yıl önce geçirdiği traktör kazasında sol ayağının kesildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.