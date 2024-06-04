Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilot şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de meydana gelen kaza sonucu eğitim uçağının kırıma uğradığını ve olayda iki pilotun şehit olduğunu duyurdu. Detaylar henüz netleşmezken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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4.06.2024 11:58:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilot şehit oldu - Son Dakika