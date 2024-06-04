Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilot şehit oldu - Son Dakika
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Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilot şehit oldu

Kayseri\'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilot şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de meydana gelen kaza sonucu eğitim uçağının kırıma uğradığını ve olayda iki pilotun şehit olduğunu duyurdu. Detaylar henüz netleşmezken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

04.06.2024 10:41
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Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilot şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilot şehit oldu - Son Dakika
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