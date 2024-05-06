Kayseri'de kaza: Yem yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de kaza: Yem yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kayseri\'de kaza: Yem yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yem yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

06.05.2024 13:41
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yem yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.D. yönetimindeki 38 SA 037 plakalı yem yüklü kamyonet ile Z.I. idaresindeki 01 ATB 87 plakalı otomobil, Kayseri- Sivas kara yolunun 9. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle bazı yem torbalarının etrafa savrulduğu kazada, sürücü Z.I. ile otomobildeki A.I. ve S.I. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce otomobilden çıkarılan yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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