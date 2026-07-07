Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Kura Töreni Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Kura Töreni Yapıldı

Kayseri\'de Kentsel Dönüşüm Kura Töreni Yapıldı
07.07.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Melikgazi'de 23 hak sahibine daireler teslim edildi, yeni projeler müjdelendi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 23 hak sahibi için kura çekimi ve daire teslim töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde inşa edilen konutlar için hak sahipleri belirlendi.

Törene katılan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, konuşmasında, kentsel dönüşüm çalışmalarının ilçenin farklı bölgelerinde devam ettiğini ifade etti.

Projenin son aşaması olan kura çekimiyle Küçükali Mahallesi'nde 23 hak sahibine dairelerini teslim ettiklerini anlatan Palancıoğlu, bölgeye yeni bir park ve sosyal tesis yapmayı planladıklarını belirtti.

Palancıoğlu, sıradaki kentsel dönüşüm çalışmalarının Aydınlıkevler, Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir mahallelerinde sürdürüleceğini anlatarak, "Kazım Karabekir Mahallemizde 3. etap çalışmalarımıza başlıyoruz. Yaklaşık 100 bin metrekare olan bu alanda bine yakın hissedar ile görüşmeler yürütüyoruz. Kura ile dairelerini alan vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu'nun ilk kurayı çektiği törende, vatandaşlara anahtarları teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayseri, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Kura Töreni Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu
Şırnak’ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi Şırnak'ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Bingöl’de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı
Serdar Dursun’a Süper Lig’in eski şampiyonundan kanca Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca
NATO arşivleri açıldı: Türkiye’nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı NATO arşivleri açıldı: Türkiye'nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı

17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
15:18
Cevdet Yılmaz’dan Haberler.com’a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10’a girmek
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 17:41:45. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Kura Töreni Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.